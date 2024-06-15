Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?

Bayram namazı kılmanın önemi, İslam toplumu için dini ve sosyal açıdan büyük bir anlam taşır. Allah'a şükran ve kulluk bilincini pekiştirir. Müslümanların bir araya gelerek kardeşlik ve birlik duygularını güçlendirir. Bayram namazı, bayramın resmen başladığını simgeler. Ramazan Bayramı'nda oruç tutmanın ve ibadetlerin ardından gelen bayram namazı, manevi arınma ve bağışlanma duygusunu artırır. Sonrasında yapılan bayramlaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, İslam dininde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı sabahlarında cemaatle kılınan özel bir namazdır. Bayram namazı iki rekattır ve diğer namazlardan farklı olarak fazladan tekbirlerle kılınır. İşte adım adım bayram namazı kılma rehberi:

Niyet : "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama."

Birinci Rekat :

İftitah Tekbiri : Eller kaldırılarak "Allahu Ekber" denir ve eller bağlanır.

Sübhaneke Duas ı : Sübhaneke duası okunur.

Ek Tekbirler : İmamla birlikte üç defa eller kaldırılarak "Allahu Ekber" denir ve her tekbirde eller yana salınır. Üçüncü tekbirde eller bağlanır.

Fatiha ve Zamm-ı Sure : İmam Fatiha suresini ve ardından kısa bir sure okur.

Rükû ve Secde : Normal namazda olduğu gibi rükûa gidilir, ardından iki secde yapılır.

İkinci Rekat :

Fatiha ve Zamm-ı Sure : Kalktıktan sonra imam tekrar Fatiha suresini ve ardından kısa bir sure okur.

Ek Tekbirler : Zamm-ı sureden sonra imamla birlikte üç defa eller kaldırılarak "Allahu Ekber" denir ve her tekbirde eller yana salınır.

Dördüncü Tekbir : Dördüncü tekbirde rükûa gidilir.

Rükû ve Secde : Normal namazda olduğu gibi rükûa gidilir, ardından iki secde yapılır.

Teşehhüd ve Selam : Sonra oturulur, tahiyyat, salli-barik ve Rabbena duaları okunur, ardından önce sağa sonra sola selam verilir.

Bayram namazından sonra genellikle imam bir hutbe verir ve bu hutbede bayramın önemi, yapılacak ibadetler ve Müslümanlar arasındaki dayanışma konularında vaaz eder. Namazın tamamlanmasının ardından cemaat bayramlaşır, birbirlerinin bayramını kutlar. Bayram namazı İslam toplumunda birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin önemli bir ifadesidir.