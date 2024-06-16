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A101 bayramda kapalı mı? 16 Haziran Pazar Kurban Bayramı 1. GÜNÜ A101 açık mı kapalı mı?

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Kurban Bayramı sebebiyle kullanıcılar tarafından A101 saat kaçta açılacak sorusu araştırılmaktadır. Zincir marketler bayramda açık oluyor mu merak konusu oldu. Peki, A101 bayramda saat kaçta açılıyor? İşte detaylar...

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramında alışverişe gidecek vatandaşlar tarafından marketlerin açılış saatleri araştırılmaktadır. Bayramda zincir marketler açılıyor mu merak konusu oldu. A101 'in çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, A 101 bayramda saat kaçta açılıyor? İşte,A101bayram çalışma saatleri!

A101BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

A101, Kurban Bayramının ilk günü kapalı olacak. A101, bayramın 2. ve 3. günü normal çalışma saatlerinde açık olacak.

Not : Yukarıda yer alan bilgiler geçtiğimiz yıllardaki çalışma saatleri göz önünde bulundurularak elde edilmiştir. En net bilgiyi marketinizi arayarak ya da resmi kurumlarındaki bilgileri kontrol ederek öğrenebilirsiniz.

A101HAKKINDA

2022 sonu itibariyle 12.000'in üzerinde mağazasıyla Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren A101 Türkiye'nin en yaygın zinciri olmasının yanı sıra 70.000'den fazla çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasındadır. Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2022 Raporu'na göre, Dünya'nın en hızlı büyüyen ilk 10 perakende şirketi arasındaki %100 yerli sermayeli Türk şirketi olup, listede 5. sırada yer almaktadır.

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan A101; müşterilerine en ucuz fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim malzemeleri sunarken, müşterilerinin tercihini iş modelinin merkezine koyarak, gerekli denetim, kalite ve tedarik standartlarını geçen ürünlerden yalnızca müşteri memnuniyetini sağlayan ürünlere raflarında yer vermektedir.

14 yıllık tecrübesiyle müşterileri, çalışanları ve tedarikçileri başta olmak üzere tüm paydaşlarıyla ilişkilerini güven üzerine kuran A101, yenilikçi ve dinamik yapısıyla perakende sektörünün öncüsü olmaya devam etmektedir.

Sayılar ve Ödüllerle A101

*Dünyanın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi (Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2022 Raporuna göre 2015-2020 yılları arası)

*Social Media Awards Turkey 2022 Zincir Marketler Kategorisinde Altın ödül sahibi *2022 Alfa Awards, Zincir Market Kategorisinde "Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka" ödülü

*Dünya Alışveriş Kategorisinde Instagram'da en fazla takipçiye sahip 4. Marka (BoomSocial 2022 verileri)

*Dijital Reklam Erişimine göre yapılan marka sıralamasında süpermarket kategorisinde birinci (Gemius AdReal, Ocak-Aralık 2021)

*Türkiye'nin en büyük satın alma yapan 2. Şirketi (Economist 2021)

*SAP Kalite Ödülleri 2021'de Bulut Dönüşümü dalında Büyük Ödül sahibi

*2021 yılının Türkiye'de en çok kadın istihdam eden şirketi

Türkiye'nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde toplam 12.000'den fazla market ile 2015-2016-2017 yıllarında:

Türkiye'de en çok istihdam yaratan şirketi

Türkiye'de en çok kadın çalıştıran şirketi

Türkiye'de en çok engelli çalıştıran şirketi

1200'den fazla ürün çeşidi ile %99'un üzerinde hane penetrasyonu

Taze meyve ve sebzelerin kontrollü sıcaklıkta saklanması kategorisinde BRCGS sertifikasına en üst puan olan "A" derecesiyle layık görülen Türkiye'de ki ilk firma

10 milyondan fazla indirmeye sahip A101 Kapıda mobil uygulaması ile Türkiye'de her ilde aynı gün adrese teslimat

Daha fazla kampanyayı bir arada sunan A101 Plus uygulaması ile uygulama mağazaları arasında en popüler uygulama

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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