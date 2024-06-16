BİM bayramda kapalı mı? 16 Haziran Pazar Kurban Bayramı 1. GÜNÜ BİM açık mı kapalı mı?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramında alışverişe gidecek vatandaşlar tarafından marketlerin açılış saatleri araştırılmaktadır. Bayramda zincir marketler açılıyor mu merak konusu oldu. BİM'in çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, BİM bayramda saat kaçta açılıyor? İşte, BİM bayram çalışma saatleri!

BİM BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM market bayram süresince ilk iki gün kapalı olurken 3 ve 4. bayramda hizmet verecek.

Not: Yukarıda yer alan bilgiler geçtiğimiz yıllardaki çalışma saatleri göz önünde bulundurularak elde edilmiştir. En net bilgiyi marketinizi arayarak ya da resmi kurumlarındaki bilgileri kontrol ederek öğrenebilirsiniz.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. bugün Türkiye'nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirketi konumundadır.

BİM'in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, çoğunluğunu kendine ait markaların oluşturduğu yaklaşık 900 üründen oluşan ürün yelpazesini Türkiye çapında faaliyet gösteren perakende mağazaları aracılığıyla tüketicilere sunmaktadır. BİM ayrıca, 2021 yılı sonlarında BİM MARKET mobil uygulaması üzerinden gıda dışı ürün ile online alışveriş hizmeti de vermeye başlamıştır.

BİM, istikrarlı bir biçimde büyümesini 2023 yılında da sürdürmüştür. 2023 yılında yurt içinde bir yeni bölge müdürlüğü/lojistik merkezinin yanı sıra 972 yeni mağaza açarak 2023 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 11.203 mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.

BİM, 2015 yılı Mart ayında yeni perakende modeli FİLE'yi hizmete sunmuştur. İndirim konseptiyle süpermarket anlayışını birleştiren FİLE, güçlü, taze, kaliteli ve bol çeşitli bir ürün gamı sunarak müşterilerin beğenisini kazanmış ve perakende sektöründe kısa zaman içinde kendine önemli bir yer edinmiştir. 2023 yılı sonu itibariyle 28 şehirde 236 mağaza ve 3 lojistik merkezi ile faaliyetlerine devam eden FİLE aynı zamanda müşterilerine FİLE MARKET mobil uygulamasıyla online alışveriş hizmeti sunmaktadır.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2023 yılında 60 yeni mağaza açarak toplam 687 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da ise 2023 yılında 45 mağaza açarak 356 mağazaya ulaşmıştır. 2023 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'dakilerle birlikte toplam 12.482 mağaza bulunmaktadır.

BİM, sadece pazar büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda yatırımları ve oluşturduğu istihdamla da ekonomiye katkı sağlamaya devam etmektedir. 2023 yılında çoğunluğu yurt içine olmak üzere konsolide bazda 9,5 milyar TL yatırım harcaması yapmıştır. Ayrıca, 2023 yılında yaklaşık 7 bin yeni istihdam oluşturan BİM konsolide bazda yaklaşık 86 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır.

BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.