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İtalya-Arnavutluk maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İtalya-Arnavutluk maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İtalya-Arnavutluk maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler İtalya-Arnavutluk maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İtalya-Arnavutluk maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, İtalya-Arnavutluk maç özeti!

Almanya İskoçya maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İtalya-Arnavutluk maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler İtalya-Arnavutluk maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İtalya-Arnavutluk maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, İtalya-Arnavutluk maç özeti haberimizde...

İTALYA-ARNAVUTLUK MAÇ ÖZETİ

İtalya-Arnavutluk maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

İTALYA-ARNAVUTLUK MAÇI GENİŞ ÖZETİ

İtalya-Arnavutluk maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

İTALYA-ARNAVUTLUK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İtalya-Arnavutluk maçı 2-1 İtalya üstünlüğüyle sona erdi.

İTALYA-ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMANDI?

İtalya-Arnavutluk maçı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü oynandı.

İTALYA-ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İtalya-Arnavutluk maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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