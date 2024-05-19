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Suudi Arabistan'da Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

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Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Uluslararası Türk Okulu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle kutlama töreni düzenledi. Törene Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz ve diğer yetkililerin yanı sıra veliler ve öğrenciler de katıldı. Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar, şiirler, marşlar, halk dansları ve ödül töreni gibi etkinliklerle gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Uluslararası Türk Okulu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle kutlama töreni düzenledi.

Ecyad Kültür ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz ile eşi, Cidde Başkonsolosluğu Konsolos Muavini Zeynel Abidin Kılıç, Cidde Eğitim Ataşesi Güsamettin Erdoğan, Cidde Ticaret Ataşesi Oğuz Şahin, veliler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Şiir ve marşların okunduğu, oratoryo ve halk danslarının yapıldığı etkinlik, akıl-zeka oyunları ve spor turnuvalarında ödül kazanan öğrencilere ödüllerinin takdimi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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