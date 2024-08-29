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Şule Yüksel Şenler Vakfı'nda Anma Programı Düzenlendi

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Birleşen Yollar ve Huzur Sokağı romanlarıyla tanınan Şule Yüksel Şenler, vefatının 5. yılında Şule Yüksel Şenler Vakfı'nda düzenlenen anma programıyla anıldı. Programda konuşan isimler, Şenler'in cesareti ve mücadeleci ruhunu vurguladı.

"Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" romanlarıyla tanınan aktivist, yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler, vefatının 5. yılında Şule Yüksel Şenler Vakfı'nda gerçekleştirilen programla anıldı.

Program öncesinde Mihrişah Sultan İmareti ve Haziresi'nde bulunan Şenler'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Daha sonra Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta, Vakfın Hizmet Binasında düzenlenen anma programının açılışında yaptığı konuşmada, yazarın Türkiye'nin en karanlık dönemlerinde korkusuzca, cesareti ve zarafetiyle çıkıp İslam için, gelecek nesiller için ömrünü ideallerine ve davasına adadığını, mücadeleci bir kadın olduğunu söyledi.

Usta, zaman ve mekanlar değişse de yazarın bıraktığı mirasın değişmediğini belirterek, "Aynı azim ve kararlılıkla arkasından bu milleti davasız bırakmayacak binlerce evladı olan Şule Abla'yı bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz." dedi.

Usta, vakıf olarak Şule Yüksel Şenler'in hayatını filmleştirmek istediklerini ifade ederek, "Onun hayatını anlatırken Şule Abla'nın ruhuna dokunmayacak, ona zarar vermeyecek, mirasına sahip çıkacak bir iş ortaya çıkarmamız gerekiyor. Vakfımız daha yeni bir vakıf olduğu için bu konuda çalışıyoruz. İyi bir yapımcı ve bütçe bulunursa arzumuz, hayalimiz hayatını film haline getirmek. Onun mücadelesini film olarak anlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yapımcı, yönetmen ve senarist Ali Osman Emirosmanoğlu, "Bir dergide Şule Hanım'ın "Huzur Sokağı" tefrikası yayınlanıyordu. Onu okuyunca Yücel (Çakmaklı) ve ben çok etkilendik. Dedik hemen Şule Hanım'la görüşelim. 'Bitirdiyseniz biz eserinizi topluca okumak istiyoruz' dedik. Okuyunca bizim için tam bir çıkış hikayesi dedik. Şimdi de burada senaryoyu görünce çok etkilendim. Aradan 60 yıl geçmiş. Benim sanat hayatımın ilk filmi. Beni yönlendiren bu sahada devam etmemi sağlayan film." dedi.

Programda yazar Demet Tezcan da "Şule Abla'nın hayatını ben 2005 yılında kaleme aldım. O dönemde Şule Yüksel Şenler adına yüzleştirmeler de gerçekleştirmem gerekiyordu. Bunlardan birisi de merhum Yücel Çakmalı idi. Çok heyecanlandı. 'Ben ilk sinemamı Şule Hanım'ın romanıyla yazdım. Hadi bu kitabı bitirin de hayatını çekelim.' dedi fakat ömrü vefa etmedi." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, Türkiye'de milli sinema akımının öncü isimlerinden birinin Yücel Çakmaklı olduğunu dile getirerek, "Şule Hanım'ın eseri bu akımın en çarpıcı örneği. Sonraki yapılan bütün yapımlara rağmen hep varlığını sürdüren bir eser. Milli sinema ekolünden bahsedilecek olursa Ali Osman (Emirosmanoğlu) Bey'e borcumuz olduğu kayıtlara geçsin istiyorum. Geç kalmış bir hakkı teslimdir." şeklinde konuştu.

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise büyük bir iş yapıldığını ifade ederek, "Her şeyin yasak olduğu bir zamanda o nasıl bir ruhtur ki tek başına mücadele ediyor. Her yerde anlatıyor. Bir sembol haline geliyor. İnanılmaz bir yolculuk. Bunu her daim içimizde taze tutmamız lazım. Buradaki kadınlara vazgeçmeyen kadınlar diyorum. Benim ilk seyrettiğim sinema filmi 'Birleşen Yollardı'." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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