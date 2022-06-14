Sudan Milli Eğitim Bakanı Huri, Hartum'daki Maarif Okullarını ziyaret etti Sudan Eğitim Bakanı Mahmud Sirrulhatem el-Huri, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okullarının başkent Hartum'daki kampüsünü ziyaret etti. Sudan Eğitim Bakanı Mahmud Sirrulhatem el-Huri, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okullarının başkent Hartum'daki kampüsünü ziyaret etti. TMV Sudan Ülke Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, üniversiteye giriş sınavlarına da ev sahipliği yapan kampüste incelemelerde bulunan Bakan Huri'ye okul hakkında bilgi verdi. Sudan Eğitim Bakanı Huri'ye Türk kahvesi ve lokumu ikram edildi. AA / Ömer Erdem - Güncel Türkiye Hartum Sudan Güncel Haberler

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