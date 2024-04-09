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Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı, Hızlı Destek Kuvvetlerine Karşı Mücadeleyi Sürdüreceklerini İfade Etti

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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, 1 yıldır çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) karşı mücadeleyi sürdürme kararlılıklarını ifade etti.

Burhan, Ramazan Bayramı münasebetiyle halka hitaben yaptığı konuşmada, "Son isyancı ve hain topraklarımızdan kovulana kadar şehitlerin yolunda yürümekte ve isyanın kirlettiği her yeri temizlemekte kararlıyız." dedi.

Halkın ve silahlı kuvvetlerin birlik ve beraberliği sayesinde zafere her geçen gün yaklaştıklarına inandığını söyleyen Burhan, 15 Nisan 2023, 25 Ekim 2022 ve Nisan 2019 öncesine de dönüşün olmayacağını vurguladı.

Sudan'daki savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ordu ile HDK, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesini sağlamıştı.

Ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer alan ordu ve HDK, Ekim 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından ordu ve HDK arasında, 2023'ün nisan ayı ortasında çatışma başlamıştı.

Ülkede o tarihten bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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