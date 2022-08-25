SPOR Malmö Teknik Direktörü Georgson: İyi hazırlanarak geldik

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak İsveç ekibi Malmö'nün teknik direktörü Andreas Georgson, "İlk galibiyeti aldık ama bu avantajı göz önünde bulundurarak değil, tamamen iyi hazırlanarak geldik" dedi.

Yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak İsveç ekibi Malmö'de teknik direktör Andreas Georgson ve futbolcu Isaac Kiese Thelin karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldılar.

Andreas Georgson yarınki maçın farklı bir maç olacağını belirterek, "Malmö'de oynadığımız ilk maçta Sivasspor'un çok farzla risk almadığını, daha çok kapalı ve oyunu yavaşlatan tarzda oyun ortaya koyduğunu gördük. Şimdi puana ihtiyaçları olduğundan ötürü daha sert, baskılı ve arzulu başlayacaklarını düşünüyoruz" dedi.

İlk maçta Rıza Çalımbay ile tokalaşmaması hatırlatılan Georgson, "Açıkçası İsveç'te genel olarak maçlardan önce el sıkışma anlamında böyle bir geleneğimiz yok. Ama hocamızın dediğini haklı buluyorum, O'na merhaba diyecek bir fırsatım olmadı, merhaba demek isterdim. Bunun dışında başka birkaç hatalar da oldu, maçtan önce çimlerin kesilmesi gerekiyordu. Maçlardan önce o çimin biçilmemesi durumu oldu. Basit bir hata yaptık, evet kabul ediyorum bunu. Bu hataları tekrarlamamak için elimden geleni yapacağım" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR STADYUM"

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndan övgüyle bahseden Andreas Georgson,"Stadyum gerçekten çok güzel bir stadyum. Tamamen futbol için inşa edilmiş. Taraftar atmosferinin çok olacağından hiç şüphem yok. İlk maçı 3-1 biz aldık, bu bizim için iyi bir avantaj. Bu iki ayaklı bir maç, elemelerde psikoloji daha farklı olur. Çünkü ilk maçı bizim almamıza rağmen, Sivasspor'un farklı bir oyun ortaya koyacağından eminiz. Karşımızda yeni bir Sivasspor olacak ve farklı bir şekilde mücadele edeceklerini biliyoruz. Bunu düşünerek hazırlıklarımızı yaptık. İlk galibiyeti aldık ama bu avantajı göz önünde bulundurarak değil, tamamen hazırlanarak geldik. Tamamen taraftarlarla dolu bir stadyumda oynamak her zaman daha iyidir. Oyunculara her zaman unutamayacağı anılar bırakabilir, anı yaşamanın değerini hatırlattığını düşünüyorum" diye konuştu.

"İYİ BİR SONUÇLA AYRILMAK İSTİYORUZ"

Futbolcu Isaac Kiese Thelin ise "Zorlu bir maç olacağını biliyoruz. İlk maçta iyi bir sonuç elde ettik ve o maçtan galibiyetle ayrıldık. Bu maçı da ilk maç gibi iyi bir sonuçla bitirmek istiyoruz. Bizim için kolay olmayacak, rakibimiz de çok zorlu bir rakip. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Her oyuncu dolu stadyumda seyircilere karşı oynamak ister. Seyircilerin varlığı maçın atmosferini her zaman etkiler. Dolu tribünlere oynamak her zaman daha iyidir. Kendi stadyumumuzda da taraftarlar her maç tribünleri dolduruyor. Türk futbolu bireyselliğe dayalı, İsveç futbolunda ise taktiksellik ön plandadır. Türkiye'ye baktığınız zaman bireysel yetenekli oyuncuların daha fazla olduğunu görüyoruz. İsveç futbolunda ise taktikler çok daha önemlidir. Bence İsveç futbolu, Türk futbolundan daha ileridedir" ifadelerini kullandı.

MALMÖ SON ÇALIŞMASINI YAPTI

Basın toplantısının ardından Malmö, 4 Eylül Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Andreas Georgson yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü. Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Malmö ekibi, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı. İsveç ekibi idmanın ardından kalacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.