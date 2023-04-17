SPOR Bakan Kasapoğlu: İzmir'de spordaki çıtayı yukarılara çekeceğiz

Bakan Kasapoğlu: İzmir'de spordaki çıtayı yukarılara çekeceğiz

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1'inci Lig'de oynanacak Göztepe - Eyüp spor maçı öncesi Gürsel Aksel Stadı'nda açıklamalarda bulundu. İzmir'in bir spor şehri olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Bugün spor dolu bir gün. İzmir bir spor şehri. İzmir bir Kuvay-i Milliye şehri, sembol şehir. O yüzden İzmir'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. İzmir'in spor çıtasını yükselteceğiz. İşte Gürsel Aksel Stadı. Bu stat Türkiye'nin değil dünyanın en güzel ve özel statlarından biri. Biraz sonra Göztepe - Eyüpspor maçını izleyeceğiz. Buradan önce Alsancak'taydık. Orada da Karşıyaka - Ağrı maçını izledik. İzmir'in spordaki grafiğini birlikte yükselteceğiz. Göztepe başkanına ve taraftarına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra beraberce yeni projelerle, yeni açılımlarla spordaki markamızı, İzmir'in yükselen değerini daha yukarı taşıyacağız. Her iki takıma gönülden başarılar diliyorum. Spor dostluk demek, spor kardeşlik demek" dedi.

MEHMET SEPİL: KASAPOĞLU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil ise Bakan Kasapoğlu'nu ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Sepil, "Sayın Bakanımız İzmir'den milletvekili oldu. Bugün de Eyüpspor'la oynayacağımız maçı izlemeye geldi. Çok mutluyuz. Sporu iyi bilen bir kişinin İzmir'den aday olması bizim için çok önemli. Kendisini tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. İnşallah Eyüpspor maçında bize uğurlu gelir" ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen de Bakan Kasapoğlu'nu karşılamak için statta hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel