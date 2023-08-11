Son Dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de! SGK, AFAD ve İŞKUR'un başındaki isimler değişti
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara Afad, SGK ve İŞKUR olmak üzere birçok kurumun başındaki isim değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.
TOKİ'de isim değişmedi. Ömer Bulut TOKİ Başkanlığı'na yeniden atandı.
Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi. Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı. İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi.
Atamalar bununla sınırlı kalmadı. General ve amiral atama listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşte atamaların tam listesi: