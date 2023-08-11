Son Dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de! SGK, AFAD ve İŞKUR'un başındaki isimler değişti

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara Afad, SGK ve İŞKUR olmak üzere birçok kurumun başındaki isim değişti.

AFAD BAŞKANI OKAY MEMİŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.

ÖMER BULUT YENİDEN TOKİ BAŞKANI

TOKİ'de isim değişmedi. Ömer Bulut TOKİ Başkanlığı'na yeniden atandı.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE AHMET GÜLŞEN GETİRİLDİ

Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi. Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

METEOROLOJİ'YE VOLKAN MUTLU COŞKUN ATANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı. İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi.

GENERAL VE AMİRAL ATAMA LİSTELERİ DE RESMİ GAZETE'DE

Atamalar bununla sınırlı kalmadı. General ve amiral atama listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte atamaların tam listesi: