Son dakika haberleri | Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Son dakika gelişmesine göre TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne göç eden flamingolar, eylül ayına kadar konaklayacakları kuluçka alanlarına geldi.

AKSARAY (DHA) - TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne göç eden flamingolar, eylül ayına kadar konaklayacakları kuluçka alanlarına geldi.

Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Göl, bahar ve yaz aylarında yaklaşık 30 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor. Göle göç eden flamingolardan bazıları gelmeye başladı.  Bölgede yaşayan çiftçi Muammer Tosun, geçen yıl kuraklık nedeniyle yavru flamingoların öldüğünü belirterek, "Geçen yıl kuraklık dolayısıyla Tuz Gölü havzasında suyumuz kalmamıştı. Suyun tükenmesinden dolayı flamingoların ölmesi bizleri çok üzdü. Bu yıl suların bol olması nedeniyle flamingoların sürüler halinde geldiğini görmek bizleri duygulandırdı" diye konuştu.


Son dakika haberleri | Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Son dakika haberleri | Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Son dakika haberleri | Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Son dakika haberleri | Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Son dakika haberleri | Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Son dakika haberleri | Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Son dakika haberleri | Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Son dakika haberleri | Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Son dakika haberleri | Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Son dakika haberleri | Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Son dakika haberleri | Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Son dakika haberleri | Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Son dakika haberleri | Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Son dakika haberleri | Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar gelmeye başladı

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Tuz Gölü, Türkiye, Aksaray, GÖÇ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title