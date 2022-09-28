Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Sanayi Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durduran ekipler, araç içerisindeki A.A. ve A.B'nin üzerinde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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