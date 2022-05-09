Son dakika haberi... Van'da düzensiz göçmen taşıyan minibüs 'dur' ihtarına uymayarak polisi yaraladı

VAN (AA) - Van'da "dur" ihtarına uymayarak çarptığı polis memurunun yaralanmasına yol açan minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ve bir zanlı gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erciş istikametinden Van'a gelen 65 AAT 622 plakalı minibüsü Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalışırken yoldaki polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru, ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile bir şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve görevlilerden bilgi aldı.

Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.