Son dakika haberi... Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Salkımevler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın son katındaki H.B'ye ait dairenin yatak odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın diğer kattaki dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansta tedavi edildi. Güncel AA / Fatih Hepokur Manavgat İtfaiye Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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