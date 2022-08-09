Son dakika haber! Lüleburgaz Kent Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika gündem haberi: Lüleburgaz ilçesinde Kent Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde Kent Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.
AA / Çınar Türkmen - Güncel