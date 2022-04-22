Söğütlü'de Çark Deresi üzerindeki köprü yeniden yapılacak

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Söğütlü'de Çark Deresi üzerinden geçen köprü yeniden inşa edilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, teknik müdürlerle AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaretinin ardından Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ile toplantı gerçekleştirdi.

Yüce, köprünün günün şartlarına göre genişletilerek yeniden yapılacağını, Halit Molla Caddesi girişindeki kavşağın da düzenleneceğini belirterek, ilçede devam eden altyapı çalışmalarının en kısa sürede bitirileceğini kaydetti.

Özten, Söğütlü, Karasu ve Adapazarı'ndan Kaynarca ile Kandıra sahillerine kısa yoldan gitmek için kullanılan yoldaki köprüyü ağır tonajlı araçları sıkça kullandığını anlatarak, yeniden inşa edilmesiyle muhtemel kazaların önüne geçileceğini dile getirdi.

Özten, ziyaretinden dolayı Yüce'ye teşekkür etti.