Siverek'te yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yağmur sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı adeta görsel şölen oluşturdu. Yağmur sonrası ilçeye bağlı Karpuzcu Mahallesi'nde gökyüzünde beliren gökkuşağı yeryüzünde açan çiçeklerle birlikte adeta görsel şölen oluşturdu.
Siverek'te yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yağmur sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı adeta görsel şölen oluşturdu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 gün etkili olan yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Yağmur sonrası ilçeye bağlı Karpuzcu Mahallesi'nde gökyüzünde beliren gökkuşağı yeryüzünde açan çiçeklerle birlikte adeta görsel şölen oluşturdu.
O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamarasıyla görüntülendi.