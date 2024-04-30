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Siverek'te silah kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılığına yönelik önemli bir adım atıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerinin kırsal Bozkuyu Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda 1 uzun namlulu tüfek, 4 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 11 şarjör ile 429 mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.Y. (36) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerince kırsal Bozkuyu Mahallesi'nde 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 1 uzun namlulu tüfek, 4 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 11 şarjör ile 429 mermi ele geçirildi.

Operasyonda M.Y. (36) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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