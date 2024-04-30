Siverek'te silah kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılığına yönelik önemli bir adım atıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerinin kırsal Bozkuyu Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda 1 uzun namlulu tüfek, 4 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 11 şarjör ile 429 mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.Y. (36) isimli şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı
İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerince kırsal Bozkuyu Mahallesi'nde 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 1 uzun namlulu tüfek, 4 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 11 şarjör ile 429 mermi ele geçirildi.
Operasyonda M.Y. (36) gözaltına alındı.