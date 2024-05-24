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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 8 mahalleye dolmuş durağı yapıldı

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İlçe Belediyesi tarafından başlatılan çalışmada 8 mahallede belirlenen bölgelere dolmuş durağı konuldu. Dolmuş seferlerinin en kısa zamanda başlayacağı belirtildi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 8 mahalleye dolmuş durağı yapıldı.

İlçe Belediyesi tarafından başlatılan çalışmada 8 mahallede belirlenen bölgelere dolmuş durağı konuldu.

Dolmuş seferlerinin en kısa zamanda başlayacağını belirten Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, "İç hat dolmuş seferlerini başlatarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Seferler başladığı zaman bütün vatandaşlarımız istedikleri bölgeye rahatlıkla gidecekler." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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