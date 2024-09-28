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Şırnak Üniversitesi'nde Yeni Bilgisayar Laboratuvarı Açıldı

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Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulunda kurulan yeni Bilgisayar Laboratuvarı, ileri teknoloji donanımıyla öğrenci ve akademisyenlerin kullanımına sunuldu. Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, laboratuvarın gençlerin bilgisayar teknolojilerinde gelişimlerine katkı sağlayacağını belirtti.

Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulunda kurulan Bilgisayar Laboratuvarı törenle hizmete açıldı.

Şırnak Meslek Yüksekokulunda, yeni nesil teknoloji cihazlardan oluşan 40 masaüstü bilgisayarın bulunduğu Bilgisayar Laboratuvarı kuruldu.

Laboratuvarın açılışını, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ve Şırnak Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mahmut Dirik yaptı.

Rektör Pof. Dr. Alkış, üniversitenin fiziki ve teknik altyapısını iyi yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, laboratuvarda yer alan ileri teknoloji bilgisayarların yüksek hızlı internet aracılığıyla öğrenci ve akademisyenlerin kullanımına sunduklarını söyledi.

Bilgisayarların yeni nesil teknolojiye sahip yazılım ve programlarla donatıldığını belirten Alkış, şöyle konuştu:

"Bilgisayar teknolojileri önümüzdeki yılların en gözde meslekleri olacak. Biz de üniversite olarak gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Her alanda artık bilgisayar teknolojileri ve yapay zeka programları kullanılıyor. Önümüzdeki 40 yıla bu alanlardaki meslek gruplarının damga vuracağına inanıyorum. Gençlerimizin de bu alanda kendilerini geliştirmeleri için her türlü imkanı sunmak için çalışıyoruz. Laboratuvarımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

Bilgisayar Teknoloji Eğitim Güncel Rektör

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