Sinop'ta, heyelan nedeniyle köy yolunda yarıklar oluştu
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta, heyelan nedeniyle bir köy yolunda yarıklar meydana geldi.
ÇİFTLİK, NİĞDE (AA) - Sinop'ta, heyelan nedeniyle bir köy yolunda yarıklar meydana geldi.
Bölgede etkili olan yağışlı havanın ardından Çiftlik köyü ile kent merkezi arasında ulaşımı sağlayan kara yolunda heyelan oluştu.
Heyelan sebebiyle yol üzerinde bazı noktalarda yarıklar meydana geldi.
İl Özel İdaresi ekiplerince yolun onarılması için çalışma başlatıldı.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel