SİLOPİ'DE AFETLERE KARŞI EĞİTİM SEMİNERİ

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Halk eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 300 kişiye afetlere karşı yapılması gerekenler hakkında eğitim semineri verildi.

Silopi Koç İlkokulu konferans salonunda, afetlere karşı eğitim semineri verildi. Seminere Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen, halk eğitim usta öğreticileri ve vatandaşlar katıldı. Seminerde sunum yapan İş Güvenliği ve Afet Eğitici Eğitmenliği Uzmanı Hakkı Kaya, afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında yapılması gerekenleri anlattı. İlginin büyük olduğu seminerde deprem, sel gibi felaketlerin yaşandığı görüntüler gösterildi. Seminer, soru cevapların alınmasının ardından sona erdi.Gereken önlemleri alarak felaketlerden en az zarar görecek şekilde atlatılmasının hedeflendiğini belirten Kaya, 'Güzel bir eğitim oldu. Birçok usta öğreticimiz ebeveyn olduğu için evde de mahallede de neler yapılacağını öğrencilerin neler vermeleri gerektiği hakkında bilgiler verdik. Güzel bir eğitim gerçekleştirdik. Arkadaşların ilgileri fazlaydı. Yakın zamanda ülke olarak depremi yaşadığımız için özellikle deprem felaketi üzerinde durduk. Ciddi noktalara değindik. Rabbim ülkemize bir daha bu tarz sıkıntılar yaşatmasın. Biz ülke olarak vatandaş olarak gerekli önlemlerimiz alıp bu sıkıntılardan en az zarar görecek şekilde inşallah atlatacağız' dedi.Seminerde 300 eğitim verildiğini belirten İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen de, ?6 Şubat'tan sonra biliyoruz ki ülkemiz büyük bir deprem felaketi ile karşılaştı. Milli eğitim bakanlığımız Hayat Boyu Genel Müdürlüğümüz daha önce de afet anında nasıl hareket edileceğini nasıl tedbirler alınacağına dair birçok eğitimi kurumlarına verdi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 'Acil Afet Farkındalık Eğitim Kursu' adı altında bir modül geliştirdi. Bu modülün aile okulu içerisinde verilmesi için tüm Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine bu yönde bir talimat verdi. Biz bu talimat gereği Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak bugünden itibaren aile okulu çerçevesinde acil afet eğitimi farkındalık kursunu 300 tane vatandaşımıza verdik? diye konuştu.Programın verimli geçtiğini dile getiren Havva Kaden da, 'Zaten dikkat ediyorduk ama bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz. Yaşadığımız şeyler kolay değildi' ifadelerini kullandı.Usta öğretici Fatma Aşkın ise, 'Öğrencilerimiz var. Burada aldığımız eğitimi, öğrendiklerimizi öğrencilerimizle paylaşacağız. Onları da bilgilendireceğiz' şeklinde konuştu.(DHA)