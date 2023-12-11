Siirt'te silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Siirt'in Baykan ilçesinde yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada kalaşnikof tüfek, şarjör ve kubar esrar bulundu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı İnönü Mahallesi'nde E.E. ve H.Y'ye ait iş yerinde arama yapıldı.

Aramada kalaşnikof tüfek ve şarjörü ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.