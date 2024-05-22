Siirt'te şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı
Yalıtım malzemesi taşıyan tır, Siirt'te şarampole devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, kardeşi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı.
Yalıtım malzemesi taşıyan, Gökhan İşler (31) idaresindeki 16 AIL 244 plakalı tır, merkez Akyamaç köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, kardeşi Abdullah İşler (27) yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.