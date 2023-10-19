Siirt'te Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Yaralı
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Siirt'te meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç takla attı ve 1 kişi yaralandı. Kazada sıkışan 70 yaşındaki sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.
Siirt'te hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 70 yaşındaki adam ekiplerce kurtarıldı.
Kaza, Siirt- Şirvan Karayolu odun deposu mevkiinde meydana geldi. Ali Matri (70) yönetimindeki 56 AN 726 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araçta sıkışan sürücü Matri, olay yerine sevk edilen Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve UMKE ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Matri, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT