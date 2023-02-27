SİİRT'TE DEPREM ÖNCESİ 8 BİN 277 OLAN SİGORTALI KONUT SAYISI, 20 GÜNDE 2 KATINI GEÇTİ

SİİRT'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sigortalı konut sayısı 2 kattan fazla artarak 8 bin 277'den 19 bin 873'e ulaştı. Sigorta acentesi sahibi Yasin Ümit Ay, "Günde en fazla 5 tane deprem sigortası yapıyorduk. Bugün, bu rakam 70 ile 100 arasında değişkenlik gösteriyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, özellikle konut sigortalarında büyük bir artış yaşandı. Depremlerin hissedildiği Siirt'te de ev sahipleri, konutlarını güvence altına almak için sigorta acentelerinin yolunu tuttu. 8 bin 277 sigortalı konutun bulunduğu kentte, bu sayı 6 Şubat'taki depremlerin ardından 19 bin 873'e ulaştı. Sigorta acentesi sahibi Yasin Ümit Ay, deprem felaketi sonrası 11 bin 596 konut için deprem sigortası yaptırıldığını belirtti.

Deprem felaketinden önce vatandaşların elektrik, doğal gaz ve su aboneliği için deprem sigortası yaptırdıklarını anlatan Ay, "Günde en fazla 5 tane deprem sigortası yapıyorduk. Bugün, bu rakam 70 ile 100 arasında değişkenlik gösteriyor. Deprem sigortasının maliyeti 280, 480 ve 850 lira gibi rakamlar arasında, konutun adresi ve metrekaresine göre değişkenlik gösteriyor. Şehir merkezindeki 100 metrekarelik bir dairenin sigorta prim fiyatı 280 lira. Sigortalımızın olası bir afette alabileceği ücret ise 370 bin ile 390 bin TL arasında değişkenlik göstermektedir. Deprem, tsunami, yangın gibi doğal afet sonuçlarında evinizi teminat altına alan bir sigorta poliçesidir. Vatandaşların en çok merak ettiği konular ise 'Benim evimin sigorta poliçe ücreti ne çıkar, bunların teminatları nelerdir, ne gibi ücretler öderim' oluyor dedi. (DHA)