Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarı arttı - Haberler

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Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarı arttı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarı arttı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, sigara ve alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı artırıldı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, sigara ve alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) tutarı artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, sigara ve alkollü içkilerden alınan ÖTV asgari maktu tutarlarında değişikliğe gidildi. Alkol derecesi yüzde 22 veya daha fazla olan içecekler için alınan asgari maktu vergi tutarı 602,48 TL'ye, sigaradan alınan ÖTV ise 0,78 TL'ye yükseltildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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