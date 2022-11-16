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Shenzhen'de Düzenlenen Çin Yüksek Teknoloji Fuarı'na 5.600'ün Üzerinde Firma Katılıyor

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Shenzhen'de Düzenlenen Çin Yüksek Teknoloji Fuarı'na 5.600'ün Üzerinde Firma Katılıyor

SHENZHEN, 16 Kasım (Xinhua) -- 24. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı (CHTF), 41 ülke ve bölgeden 5.600'ün üzerinde firmanın katılımıyla Salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde başladı.

Shenzhen'de Düzenlenen Çin Yüksek Teknoloji Fuarı'na 5.600'ün Üzerinde Firma KatılıyorÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Shenzhen kentinde düzenlenen 24. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı'nı (CHTF) ziyaret eden insanlar, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

SHENZHEN, 16 Kasım (Xinhua) -- 24. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı (CHTF), 41 ülke ve bölgeden 5.600'ün üzerinde firmanın katılımıyla Salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde başladı.

Beş gün sürecek fuarda 300.000 metrekareyi aşan toplam sergi alanında 8.600'ün üzerinde ürün sergileniyor.

İnovasyon desteğiyle kalkınmaya odaklanan bu yılki fuarın katılımcıları arasında devlete ait işletmeler ve dış yatırımlı şirketler de yer alıyor.

Fuar kapsamında Çin'in 2016-2020 dönemindeki önde gelen bilimsel ve teknolojik başarıları sergileniyor.

Bir ilk olarak su tasarrufuyla ilgili yüksek teknoloji başarıları sergisini de açan 24. CHTF, 17 Kasım'da ilk ulusal su tasarrufu inovasyon ve kalkınma konferansını düzenleyecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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