Shanghai'da Liseler Yeniden Açıldı - Haberler

Shanghai'da Liseler Yeniden Açıldı SHANGHAİ, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulu nan Shanghai Datong Lisesi'ne giren öğrenciler, 6 Haziran 2022. Shanghai, son iki sınıftaki lise öğrencilerine yönelik yüz yüze der slere Pazartesi gününden itibaren başladı. SHANGHAİ, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulu nan Shanghai Datong Lisesi'ne giren öğrenciler, 6 Haziran 2022. Shanghai, son iki sınıftaki lise öğrencilerine yönelik yüz yüze der slere Pazartesi gününden itibaren başladı. Kentteki üniversiteye giriş sınavı Kovid-19 vakalarında yaşanan son yükseliş sebebiyle bir ay ertelenerek 7-9 Temmuz'a alınmıştı. (Foto ğraf: Liu Ying/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

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