Serap Güler, CDU Merkez Yönetim Kuruluna seçildi

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Serap Güler, partisinin Merkez Yönetim Kuruluna seçildi.

Başkent Berlin'de yapılan genel kuruldaki seçimde, Güler 739 oy alarak 26 kişiden oluşan yönetime girmeyi başardı.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012-2020 döneminde CDU'nun Merkez Yönetim Kurulunda görev yaptığını hatırlatarak delegelere teşekkür etti.

Güler, daha önce de Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Parlamentosu Milletvekilliği ve Eyalet Uyum Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmıştı.