Şemdinli yeşil doğasıyla Karadeniz'i aratmıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bahar mevsimiyle yeşile bürünen doğa, Karadeniz Bölgesini aratmıyor.

Hakkari bölgesinde en çok yeşilliğe sahip olan Şemdinli ilçesi, baharla birlikte renk cümbüşüne büründü. Güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Şemdinli ilçesi, özellikle yolların her iki tarafını saran ağaçlar ile Karadeniz'i aratmıyor.

Bölgeyi gezerek güzellikleri yerinde gördüğünü belirten Erdinç Düzenç isimli doğa fotoğrafçısı, "Baharın güzelliğini Şemdinli'de yaşıyorum. Bizde Derya köyünde bulunan o yeşilliği ve yolların etrafını saran ağaçların güzelliğini fotoğrafladık. Muazzam bir güzellik var. Şemdinli ilçesi şu an Karadeniz Bölgesini aratmıyor" dedi.