Selimiye Camisi Restorasyonu Tamamlandı

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında dış cephe taş onarımları bir minare haricinde tamamlandı.

Caminin geleceğe güvenle taşınması için Kasım 2021'de başlatılan restorasyon, yapının içinde ve dışında eş zamanlı sürdürülüyor.

Restorasyon ekipleri, yapının her noktasını titizlikle inceledikten sonra gerekli müdahaleleri asırlık eserin aslına uygun şekilde gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında önceki restorasyonlardan kalan çimento uygulamalar temizleniyor, caminin her alanı elden geçiriliyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021 yılının kasım ayında başlanan restorasyon çalışmalarının titiz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Tüm vakıf eserlerinde olduğu gibi Selimiye Camisi'nde de akademisyenlerden oluşan bilim kurulu ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Saraç, amaçlarının yapıyı en az müdahaleyle gelecek kuşaklara güvenle aktarmak olduğunu ifade etti.

Caminin restorasyon boyunca ibadete açık olmasını sağlamak amacıyla geçici ibadet alanı oluşturduklarını hatırlatan Saraç, restorasyonda bile Selimiye'yi çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini vurguladı.

Saraç, restorasyon kapsamında yapılan işlemler hakkında şu bilgileri verdi:

"Caminin üst örtü kurşun kaplamaları yenilendi. Caminin içindeki çimentolu imalatları camimizden uzaklaştırdık. Eksik sıvaları Horasan sıvasıyla yeniledik. Dış cephenin temizlik çalışmaları ve taş onarımları tamamlandı. Avluda bulunan şadırvanın söküm, bakım ve montajını yaptık, restorasyon çalışmasını tamamladık. Camimizin en fazla yıpranan kısmı minarelerimizdi. Minarelerimizin de üçünün restorasyonu tamamlandı. Dördüncü minaremizde restorasyon çalışması devam ediyor."

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olan ve Edirne'de 14 Mart 1575'te ibadete açılan Selimiye Camisi, yapıldığı dönemde Osmanlı Devleti'nin gücünün ve büyüklüğünün de simgesi oldu.

Şehrin her tarafından görülen, hem İstanbul hem de Avrupa yönünden girişlerde şehre gelenleri karşılayan Selimiye, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.