Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun için mevlit okutuldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 26 Ağustos'ta şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun için mevlit okutuldu.