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Şarkışla'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenlendi

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen programda, konuşmalar ve bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneğince Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programına, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Programda, eğitimci yazar Ömer Arif, Mekke'nin fethi ve Kudüs hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Şarkışla Sivas Kudüs Mekke Kültür Sanat Güncel Haberler

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