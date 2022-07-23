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Şanlıurfa Valisi Ayhan basın mensuplarıyla buluştu

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa Valisi Ayhan basın mensuplarıyla buluştu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ayhan, Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Tesisleri'nde düzenlenen buluşmada, tarım, turizm ve sanayi gibi önemli bir potansiyele sahip kentte yaklaşık 2 aydır görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İki aylık görevi süresince kenti ve ilçeleri gezerek saha taramaları gerçekleştirdiklerini aktaran Ayhan, şöyle konuştu:

"Bu güzel şehirde hizmet etmeyi Rabbim bize nasip etti, inşallah sizlerin de desteği ve duasıyla bunun hakkını verebiliriz. Bir şehir siyaset, iş dünyası, basın, sivil toplum kuruluşlarının birlikteliğiyle güçlü bir dönüşümü yaşar. İnşallah ilerleyen dönemlerde 'Biz bize buluşmalar" kapsamında farklı meslek gruplarıyla da zaman zaman bir araya geleceğiz. Bu buluşmalarda kentimizle ilgili düşüncelerimizi paylaşıyoruz, onların taleplerini ilgili kurumlarımıza iletiyoruz. İnşallah basın mensuplarıyla da sık sık bir araya geleceğiz."

Buluşma, basın mensuplarının talep ve temennilerini bildirmesinin ardından sona erdi.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Salih Ayhan Cumhuriyet Şanlıurfa Güncel Haberler

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