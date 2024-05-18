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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Şevket P. (41) idaresindeki 34 US 040 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 30. kilometresi Çepni Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Çiğdem (40), Gizem (15), Cemre (10), Nisa (12) ve İnci Naz P. (5) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Siverek trafik Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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