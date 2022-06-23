ŞANLIURFA - Göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, göçük meydana gelen sokaktaki 14 evin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, göçük meydana gelen sokaktaki 14 evin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Atatürk Mahallesi 7. sokak sakinleri, bir evin bahçesinde ve sokakta göçük meydana gelmesi üzerine durumu polis, AFAD ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliği alarak bölgede inceleme yaptı. Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, bölgede bulunan 14 evin boşaltılması için çalışma başlattı. AA / Yasin Dikme - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ŞANLIURFA - Göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.