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ŞANLIURFA - Göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, göçük meydana gelen sokaktaki 14 evin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, göçük meydana gelen sokaktaki 14 evin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Atatürk Mahallesi 7. sokak sakinleri, bir evin bahçesinde ve sokakta göçük meydana gelmesi üzerine durumu polis, AFAD ve zabıta ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliği alarak bölgede inceleme yaptı.

Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, bölgede bulunan 14 evin boşaltılması için çalışma başlattı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

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