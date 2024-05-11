Sancaktepe'de Dolandırıcılık İddiasıyla Silahlı Saldırı

Sancaktepe'de kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis merkezine teslim oldu.

Akpınar Mahallesi Güzin Caddesi'nde Gökhan A, kendisini dolandırdığını öne sürdüğü Taner T'ye silahlı saldırı düzenledi.

Bacaklarından yaralanan Taner T, sağlık ekiplerince Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürerken, şüpheli Gökhan A, saldırıyı düzenlediği silahla Samandıra Şehit Rıza Yıldız Polis Merkezine teslim oldu.

Gökhan A, sorgusunda, 3-4 senedir tanıdığı Taner T'ye, ortak iş yapma vaadi üzerine 30 milyon lira verdiğini, dolandırıldığını anlayınca saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.