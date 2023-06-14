Samsun'da Uluslararası Karar Merkezi açıldı: Yabancı sayısı yüzde 39 azaldı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İstanbul ve Ankara'nın ardından Türkiye'deki üçüncü Uluslararası Karar Merkezi'nin (KADİM) açıldığı kentte, 10 Şubat 2022'de 48 bin 140 olan uluslararası ve geçici koruma kapsamındaki yabancı sayısının, yapılan çalışmalarla yüzde 39 oranında bir azalışla 29 bin 400'e kadar düştüğünü açıkladı.

SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, İstanbul ve Ankara'nın ardından Türkiye'deki üçüncü Uluslararası Karar Merkezi'nin (KADİM) açıldığı kentte, 10 Şubat 2022'de 48 bin 140 olan uluslararası ve geçici koruma kapsamındaki yabancı sayısının, yapılan çalışmalarla yüzde 39 oranında bir azalışla 29 bin 400'e kadar düştüğünü açıkladı.

Vali Zülkif Dağlı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin koordinesiyle, bölge illerine de destek vermek amacıyla İstanbul ve Ankara'nın ardından Samsun'da da Türkiye'deki üçüncü Uluslararası Karar Merkezi'nin kurulduğunu söyledi. 2021 yılından beri KADİM'in kentte yaşayan yabancıların uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yaptığını belirten Vali Dağlı, "İlimizde 48 bin 140 olan yabancı sayısı, yapılan çalışmalar sonucunda 29 bin 400'e düşmüştür" dedi.

KADİM'in faaliyetleri hakkında da bilgi veren Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "İlimizdeki yabancıların Türkiye'de bulundukları süre boyunca yükümlülükleri hakkında bilgilendirmeleri sağlamak, uyacakları kurallar konusunda bilgilendirme yapabilmek amacıyla 2021 yılında KADİM adı altında ülkemizin en kapsamlı göç danışma merkezini kurarak hizmete aldık. Burası, eğitim, sağlık, istihdam, sosyal yardım, barınma ve sosyal uyum alanlarında 10 personelle hizmet vermektedir. KADİM bünyesinde 2023 yılının ilk 6 ayında, ayda ortalama 4 bin 336, ilk 6 ayda ise 26 bin 20 kişiye danışmanlık hizmeti verilmiş, 287 haneye ev ziyareti yapılmış, 212 kişiye Aile Danışmanlığı, manevi destek ve psiko-sosyal destek hizmeti verilmiştir. STK'larla KADİM bünyesinde 8 istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Mahalle muhtarlarına bilgilendirme ve tanıtım toplantıları yapıldı. KADİM'in faaliyete başladığı dönem sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün iş yükünde yaklaşık yüzde 30'luk azalma meydana gelmiştir. Bu durum İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde verilen hizmetlerin kalitesini arttırmanın yanında hizmet binası önünde sürekli olarak oluşan insan yoğunluğunu da azaltmıştır" ifadelerini kullandı.