Üye Girişi
Haberler

Samsun'da otomobil bisiklete çarptı, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bisiklete çarptı ve bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Murat B. idaresindeki 55 GP 801 plakalı otomobil önündeki aracı sollamak istediği esnada karşı şeritten gelen Mustafa B'nin kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada, bisiklet sürücüsü Mustafa B. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çarşamba trafik Samsun Trafik Kazaları Güncel Haberler

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

 Annesinden uzun ekmek istedi, yuvarlak ekmek aldı diye evi terk etti

Annesinden uzun ekmek istedi, yuvarlak ekmek aldı diye evi terk etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title