Samsun'da hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 9 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 9 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G'yi Atakent Mahallesi'nde yakalayan ekipler, hükümlünün üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.