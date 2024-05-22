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Samsun'da çiftçiler çeltik ekimi için tarlalarda çalışıyor

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, çiftçiler çeltik ekimi için tarlalarında çalışma yürütüyor. İlçede 5 bin 200 dekar alanda 200 çiftçi çeltik üretimi yapıyor. Çeltik üreticilerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gübre, mazot ve tohum desteği sağlanırken geçen yıl ilçede 4 bin 160 ton çeltik üretildi. Bu yıl havaların çeltik üretimi açısından iyi olduğunu aktaran çiftçiler, bazı bölümlerde kuru tarım yapacaklarını söyledi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, çiftçiler çeltik ekimi için tarlalarında çalışma yürütüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede 5 bin 200 dekar alanda 200 çiftçi çeltik üretimi yapıyor.

Çeltik üreticilerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gübre, mazot ve tohum desteği sağlanırken geçen yıl ilçede 4 bin 160 ton çeltik üretildi.

Tohum yatağı hazırlamak için tarlalara giren çiftçiler, bu yıl çeltikte susuz tarım yapmaya da hazırlanıyor.

Aşağıçinik Mahallesi'ndeki çiftçilerden İbrahim Soysal, 27 yıldır çeltik üretimi yaptığını belirterek, "Çeltik iyi bir ürün fakat masraflı ve zahmetli bir ürün. Hayvancılık ve çeltik işi yapıyorum. Çeltik bizim için hayvancılıktan daha önemli. 55 dönüm yerde çeltik ekiyoruz ve 40 ton civarında mahsul bekliyoruz. Çeltik masraflı ve sıkıntılı bir ürün fakat ülke ekonomisi ve kendimiz için de iyi bir ürün. Çeltik verimli bir ürün, yılına göre dekara 800-900 kilo alıyoruz."

Bu yıl havaların çeltik üretimi açısından iyi olduğunu aktaran Soysal, bazı bölümlerde kuru tarım yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Tekkeköy Çeltik Samsun Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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