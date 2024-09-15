Üye Girişi
Haberler

Şampiyon Güreşçilere Ödül Töreni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, başarılı güreşçilere düzenlenen ödül gecesinde konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, sporcuların azimle elde ettikleri başarıları vurguladı ve desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden Taşoluk Güreş Kulübü sporcularına ödül verildi.

İlçeye bağlı Taşoluk Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ödül gecesi ilçedeki düğün salonunda gerçekleşti.

Burada konuşan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Bu çalışmalar, başarılar, emek emek, ilmek ilmek örülerek bugünlere gelmemize vesile oldu." dedi.

Yiğitbaşı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsan hayatında tarihte mutlaka milletler düşebilir, bir takım sıkıntılar yaşayabilir ama inancıyla, azmiyle, kararlığıyla, sabrıyla ayağa kalkmayı da bilir. Gerçekten inanmakla, sabırla, disiplinle nelerin başarılabildiğinin örneği bizim kızlarımız, sporcularımız. Allah'ın izniyle her zaman desteklerimiz onlarla olacak. Biz devletimizin her türlü kurumuyla her zaman yanlarında olacağız. Aileleri de tebrik ediyorum."

Yapılan konuşmaların ardından, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece elde eden 18 sporcuya plaket ve ödülleri verildi.

Ödül gecesine MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Taşoluk Belediye Başkanı Bilgin Özen, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ve sporcuların aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

Kübra Güran Yiğitbaşı Yerel Haberler Sinanpaşa Güncel Yaşam Spor

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi

 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar

Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Daha karar çıkmadan kınadılar

 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak

Dünyaca ünlü Türk kolonya devine şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu

Profesörün cesedi çöplükteki fıçıda çıplak halde bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hangisi, kalıntıları İzmir'de bulunan bir antik kenttir? Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri New York'tadır? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Trabzonspor- Beşiktaş maçını kim kazandı? Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon! TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE) KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle!
title