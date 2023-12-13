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Sakarya'da Kadın Kursiyerlerden Gazze'ye Yardım

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Sakarya'da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, kadın kursiyerler Gazze'deki çocuk ve kadınlar için battaniye, eşofman takımı ve havlu üretiyor. Ürünler, Gazze'ye insani yardım olarak gönderilecek.

Sakarya'da kadın kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bulunan çocuk ve kadınlar için battaniye, eşofman takımı ve havlu üretiyor.

Gazze'de İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla hazırlanan proje, ülke genelindeki olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezlerinde uygulamaya alındı.

Bu kapsamda Sapanca Halk Eğitimi Merkezinde de her yaştan 40 kadın, Filistinlilere battaniye, eşofman takımı ve havlu üretimi için dikiş makinesinin başına geçti.

Giyim üretim teknolojileri kursu usta öğreticilerinin tasarımlarını yaptığı ürünler, kursiyerler tarafından dikildikten sonra paketleme işlemlerinin ardından Gazze'ye gönderilecek.

"Kadın kursiyerlerimiz canıgönülden çalışıyor"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Korkmaz, AA muhabirine, proje kapsamında Gazze'deki çocuklara ve kadınlara destek olabilmek, onların acılarını bir nebze hafifletebilmek amacıyla üretime başladıklarını söyledi.

Halk Eğitim Merkezindeki kadın kursiyerlerin projeye büyük destek verdiğini belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Sabahtan gece geç saatlere kadar ciddi üretim yapıyorlar. Her gün Gazze'de insanlar yaşamını yitiriyor. Onların acılarını bir nebze hafifletmek kadınlarımıza mutluluk veriyor. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. İnşallah üretimimizi oradaki insanlarımız için daha güzel şeylerle devam ettirme imkanımız olur."

Sapanca Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Leyla Ağır da projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Elimizden geldiğince bu yardımları yapıyoruz. Gönüllü kursiyerlerimizle bu çalışmada emek harcıyoruz. İnşallah başarıyla tamamlarız. 500'er eşofman takımı, havlu ve battaniyeyi ay sonunda teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Usta öğretici Sevgi Ocak ise kursiyerlerin çalışırken duygulu anlar yaşadığını anlatarak, "Uzakta olduğumuz için hiçbir şey yapamıyoruz. Bu şekilde yardımlar olunca hoşlarına gitti. Hepsi canıgönülden çalışıyor. Gerçekten güzel bir duygu. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Giyim üretim teknolojisi öğretmenleri Gülhan Onan ve Aysun Serdaroğlu, ellerinden geldiğince Gazze'ye destek olmaya çalıştıklarını belirterek, kursiyerlerle birlikte proje kapsamında üretimde bulunmaktan memnun olduklarını kaydetti.

"Umarım Filistin'de zulüm biter, biz de bunları daha güzel günlerde dikeriz"

Kursiyer Yasemin Gür, Filistin'e destek için bir şey yapabileceğini öğrenince mutlu olduklarını söyledi.

Filistin'de zulmün bitmesi için dua ettiklerini vurgulayan Gür, şöyle devam etti:

"Umarım Filistin'de zulüm biter, biz de bunları daha güzel günlerde dikeriz. Filistinli çocuklar için eşofman takımları dikiyoruz. Elimizde devletimizin gönderdiği kumaşlar var. Onlar bitene kadar bu şekilde yardım devam edecek. Böyle bir yardımda bulunduğumuz için gururluyuz. Çok değişik duygular içindeyiz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. ya dua edebiliyoruz ya da yardımda bulunuyoruz."

Kursiyer Belgin Yumak da anlamlı bir proje başlatıldığını belirterek, "Oradaki çocuklarımıza bir nebze faydamız dokunursa bundan mutlu oluruz. Günlerdir içimiz kan ağlıyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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