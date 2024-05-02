DİLAN POLAT NEREDE? Dilan Polat hapisten çıktı mı? İntihar mı etti?

Son dönemde gündeme gelen Dilan Polat'ın intihar ettiği iddiaları büyük bir tartışma yarattı. Ünlü sanatçının kendini öldürmeye çalıştığına dair söylentiler sosyal medyada hızla yayılıyor. DİLAN POLAT NEREDE? Dilan Polat hapisten çıktı mı? İntihar mı etti?

DİLAN POLAT İNTİHAR MI ETTİ?

Nihal Candan, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalarla tutuklanan Candan kardeşlerden biriydi. Ancak, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Candan'ın, sağlık sorunlarından dolayı 37 kiloya kadar düşmesi ve kuaföre gidip sokaklarda dolaşması, kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. Candan kardeşler, 13 kişiyi 10 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. Ardından, Dilan Polat hakkında da bir iddia ortaya atıldı.

DİLAN POLAT'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak, Polat'ın cezaevinde zor günler geçirdiğini ve kendine zarar verdiğini belirtti. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Toprak, Polat'ın kolları, yüzü, bacakları gibi her yerinin kesik olduğunu ve kendini öldürmeye çalıştığını iddia etti. Ayrıca Toprak, "Beni artık vicdanım kaldırmıyor. Dostumun çığlıklarına kulaklarımı kapatamıyorum" şeklinde ekledi.

DİLAN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Polat çifti hakkındaki soruşturma devam ederken, yapılan tutukluluk incelemesinde Savcı, Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan dosyanın geldiği aşama da dikkate alınarak tahliyelerini istedi. Savcı, "Örgüt kurma ve yönetme" suçu ile "kara para aklama" suçu bakımından ise dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını istedi.