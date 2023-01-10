Sakarya'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Güncel Haberler Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, Adapazarı İlçe ve Merkez Jandarma Komutanlığı ile KOM Şubesi ekipleri, Göktepe Mahallesi'nde eski tavuk çiftliği olarak kullanılan bina ve depoda kaçak akaryakıt (fuel-oil, on numara yağ) imal edilip satıldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 14 bin litre karışımlı akaryakıt, madeni yağ ayrıştırma ve filtrelemede kullanılan düzenek ele geçirdi. Şüpheli O.Ö. gözaltına alınırken, akaryakıt Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Adapazarı Sakarya Güncel Haberler

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