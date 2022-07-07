Sağlık Bakanı Koca, doktor Ekrem Karakaya'nın kardeşlerine başsağlığı diledi - Haberler

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Sağlık Bakanı Koca, doktor Ekrem Karakaya'nın kardeşlerine başsağlığı diledi

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Ekrem Karakaya'nın cenazesinin getirilmesi Ekrem Karakaya'nın yakınlarının tabuta sarılması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Karakaya'nın kardeşlerine taziyede bulunması Cenazeye katılanların taziye evine doğru gidişi Bakan Koca'nın camiye gelişi KAYSERİ - Konya'da görev yaptığı hastanede...

Ekrem Karakaya'nın cenazesinin getirilmesi

Ekrem Karakaya'nın yakınlarının tabuta sarılması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Karakaya'nın kardeşlerine taziyede bulunması

Cenazeye katılanların taziye evine doğru gidişi

Bakan Koca'nın camiye gelişi KAYSERİ - Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın naaşı Kayseri Develi Devlet Hastanesinden alınarak taziye evine getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Karakaya'nın kardeşlerine başsağlığı diledi.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Fahrettin Koca Ekrem Karakaya Kayseri Konya Güncel Haberler

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