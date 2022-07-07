Sağlık Bakanı Koca, doktor Ekrem Karakaya'nın kardeşlerine başsağlığı diledi Ekrem Karakaya'nın cenazesinin getirilmesi Ekrem Karakaya'nın yakınlarının tabuta sarılması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Karakaya'nın kardeşlerine taziyede bulunması Cenazeye katılanların taziye evine doğru gidişi Bakan Koca'nın camiye gelişi KAYSERİ - Konya'da görev yaptığı hastanede... Ekrem Karakaya'nın cenazesinin getirilmesi Ekrem Karakaya'nın yakınlarının tabuta sarılması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Karakaya'nın kardeşlerine taziyede bulunması Cenazeye katılanların taziye evine doğru gidişi Bakan Koca'nın camiye gelişi KAYSERİ - Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın naaşı Kayseri Develi Devlet Hastanesinden alınarak taziye evine getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Karakaya'nın kardeşlerine başsağlığı diledi. AA / Esma Küçükşahin - Güncel Fahrettin Koca Ekrem Karakaya Kayseri Konya Güncel Haberler

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