Mert Müldür hangi takımda oynuyor? Mert Müldür hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Mert Müldür hangi takımda oynuyor? Mert Müldür hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

MERT MÜLDÜR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 3 Nisan 1999 (25 yıl yaşında), Viyana, Avusturya

Şu andaki takımları: Fenerbahçe (#16 / Defans), Türkiye Millî Futbol Takımı (#18 / Defans)

Kilo: 74 kg

Boy: 1,88 m

Mert Müldür (d. 4 Nisan 1999, Viyana), sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de oynamaktadır.

Kulüp takımları kariyeri

SK Rapid Wien

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

US Sassuolo Calcio

20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı.

Fenerbahçe

1 Ağustos 2023'te Müldür, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anlaştı