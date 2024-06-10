Üye Girişi
Haberler

Mert Müldür hangi takımda oynuyor? Mert Müldür hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu. Peki, Mert Müldür hangi takımda oynuyor? Mert Müldür hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Mert Müldür hangi takımda oynuyor? Mert Müldür hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

MERT MÜLDÜR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 3 Nisan 1999 (25 yıl yaşında), Viyana, Avusturya

Şu andaki takımları: Fenerbahçe (#16 / Defans), Türkiye Millî Futbol Takımı (#18 / Defans)

Kilo: 74 kg

Boy: 1,88 m

Mert Müldür (d. 4 Nisan 1999, Viyana), sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de oynamaktadır.

Kulüp takımları kariyeri

SK Rapid Wien

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

US Sassuolo Calcio

20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı.

Fenerbahçe

1 Ağustos 2023'te Müldür, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anlaştı

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Milli Takım Mert Müldür Almanya Futbol Gündem Spor Haberler

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

 Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak

Bakmadan Geçme

Ferdi Kadıoğlu hangi takımda oynuyor? Ferdi Kadıoğlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Türkiye'nin EURO 2024 ilk maçı ne zaman? Milli takımımız ilk maçını ne zaman, kimle oynayacak? Mert Müldür hangi takımda oynuyor? Mert Müldür hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Uğurcan Çakır hangi takımda oynuyor? Uğurcan Çakır hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Altay Bayındır hangi takımda oynuyor? Altay Bayındır hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Mert Günok hangi takımda oynuyor? Mert Günok hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Digitürk TRT Spor hangi kanalda 2024? Polonya Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Polonya Türkiye maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Polonya Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Polonya Türkiye maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Arda Güler neden yok? Polonya Türkiye milli maçta Arda Güler neden yok, sakat mı? EURO 2024 Arda Güler milli takımda mı? Basketbol şampiyonluk play off serisi kaç maç? #127936 Fenerbahçe Anadolu Efes hangi kanalda? Ortalama 70 olunca teşekkür alınır mı? Kaç puanla teşekkür alınır? 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 puanla teşekkür alınır mı? POL hangi takım? POL açılımı ne? 10 Haziran Salı yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? #129300
BM Güvenlik Konseyi ABD'nin Gazze için önerdiği ateşkes tasarısını kabul etti

BM Güvenlik Konseyi ABD'nin Gazze için önerdiği ateşkes tasarısını kabul etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title