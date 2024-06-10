Mert Günok hangi takımda oynuyor? Mert Günok hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Mert Günok hangi takımda oynuyor? Mert Günok hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

MERT GÜNOK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 1 Mart 1989 (35 yıl yaşında), Karabük,

Fehmi Mert Günok (d. 1 Mart 1989, Karabük), kaleci mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Kariyerine Kocaelispor'un altyapısında kısa bir süre oynayarak başlayan Günok, 2001 yılında Fenerbahçe'ye katıldı ve 2015 yılına kadar burada kalarak profesyonelliğe terfi etti, Süper Lig seviyesinde oynadı ve 2 Süper Lig şampiyonluğu kazandı. 2015'te Bursaspor'a katıldı ve burada 2 sezon kaldı. 2017 yılında İstanbul Başakşehir ile anlaşan Günok, 2019-20 sezonunda kulüple ilk Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. 2021'de Beşiktaş'a transfer oldu ve aynı yıl Süper Kupa'yı kazandı.

Günok, 2004 yılında U-16 seviyesinden başlayarak bugüne kadar Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etti. Türkiye millî takımı ile ilk maçına 2012'de çıktı. Finallere katılmaya hak kazandıkları ve teknik direktör Şenol Güneş'le puan rekoru kırdıkları 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde takımın ilk tercih edilen kalecisiydi.

Profesyonel kariyeri boyunca Günok, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerde 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu kazandı.